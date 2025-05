Na corrida de número 400 da Red Bull, Max Verstappen alcançou um importante número na longa e vitoriosa parceria com os taurinos. Com a vitória no GP da Emilia-Romagna deste domingo (18), ele igualou os 116 pódios conquistados por Michael Schumacher com a Ferrari.

O número coloca Verstappen em segundo, ao lado do alemão, no ranking de pódios com uma mesma equipe na história da Fórmula 1. Lewis Hamilton é quem lidera a estatística ao terminar 153 vezes no top-3 enquanto corria pela Mercedes.

Dos 116 pódios de Max com a Red Bull, 65 foram no degrau mais alto. Já Schumacher venceu com a Ferrari 72 vezes na história da Fórmula 1 — ele é, inclusive, o segundo colocado no ranking de vitórias com um mesmo construtor, atrás de Hamilton. Verstappen é o terceiro.

A passagem de Sebastian Vettel na Red Bull o coloca em terceiro no ranking, já que foram 65 pódios com o time austríaco. Alain Prost conquistou 63 com a McLaren, enquanto Valtteri Bottas anotou 58 com a Mercedes.

Ayrton Senna (McLaren), Rubens Barrichello (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes) e Vettel (Ferrari) dividem novamente o sexto lugar, com 55 pódios cada com um mesmo time. Kimi Räikkönen fez 52 com a Ferrari. Já o antigo duo da McLaren, Mika Häkkinen e David Coulthard, vem na sequência, com 51 vezes no top-3.

Hamilton surge de novo na lista em nono, com os 49 pódios que conquistou com a McLaren. Fernando Alonso, por sua vez, fez 44 nos tempos de Ferrari, assim como Charles Leclerc, que fecha o top-10.

