Felipe Meligeni vira contra favorito e vai à final no México

Felipe Meligeni segue firme em busca de mais um título em solo mexicano: na noite deste sábado (12), o brasileiro chegou à final do Challenger 125 da Cidade do México. O atleta, número 153 do mundo, derrubou o sétimo favorito, o suíço Marc Huesler, 142º colocado e ex-top 50, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3), após 2h17min de jogo na quadra central.

Ele vai brigar pelo título neste domingo contra o vencedor do embate entre o ex-top 20, Adrian Mannarino, 134º, e o também francês Luca Pavlovic, 296º. A campanha vai colocando Felipe como o 133º, um salto de vinte posições. Caso seja o campeão, ele alcança seu melhor ranking na carreira, sendo o 119º na tabela da ATP.

Felipe Meligeni na disputa da semifinal do aberto da Cidade do México (Foto: Mexico City Open)

Como foi a partida?

No jogo desta noite, Felipe teve chances de quebra no começo, não aproveitou e o rival quebrou a seguir, abriu 4 a 1 e conduziu bem a parcial. Felipe quebrou cedo no segundo set, abriu 3 a 0 e, na altitude mexicana, manteve bem o saque. O terceiro set foi saque a saque, com equilíbrio e emoção. Meligeni Alves foi efetivo nas oportunidades no tie-break, abriu 6 a 2 e, no segundo match-point, encaixou a grande vitória.

Ele joga sua quarta semana em solo mexicano e tentará o segundo troféu. Na primeira, foi vencedor no challenger de Mérida, também no piso de saibro.

Felipe Meligeni comemora ponto na semifinal do Aberto da Cidade do México (Foto: Mexico City Open)

Final do aberto da Cidade do México

A final do Aberto da Cidade do México acontece neste domingo (13), a partir das 16h30 de Brasília. Felipe Meligeni aguarda a segunda decisão da semifinal para conhecer o adversário. O evento tem transmissão da Disney+ no Brasil.