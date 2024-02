Felipe Meligeni, número 151 do mundo, alcançou, neste domingo, um feito no maior torneio da América do Sul, o Rio Open, ao se tornar o primeiro brasileiro, em dez edições, a furar o qualificatório, em simples. O campineiro derrotou na final do quali o argentino Juan Cerundolo, 163º colocado, por 6/3 7/6 (8/6) após 2h04min de duração na quadra central Guga Kuerten. O brasileiro vibrou com o feito após a partida diante do público carioca e agora aguardará seu primeiro adversário na chave.