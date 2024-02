No quarto set, o Minas saiu na frente como no primeiro set, no entanto, houve alguns erros no caminho, que fizeram com que o Praia encostasse no placar. Desde a metade do período, as duas equipes ficaram com pontuações bem próximas no placar. Até que o time de Belo Horizonte disparou, fechou o set por 22 a 25 e forçou o tie-break.