Dois dias depois. Estreia em Doha, contra Xinyu Wang, contra a qual já havia vencido todos os jogos anteriores. Derrota por 6/1 6/3, com pouquíssima resistência e um momento parando o jogo para atendimento nas costas. E reclamou em dado momento da velocidade do saque. Novamente não se comunicou com seu público. Rolou um story no instagram com umas pegadas de animal e uma ampulheta quando chegou em Dubai.