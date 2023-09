Os astros da NBA rebateram Lyles com comentários fortes nas redes sociais. Draymond Green, do Golden State Warriors, ironizou a fala afirmando que o velocista "tentou ser inteligente e deu errado". Kevin Durant, do Phoenix Suns, pediu para "alguém ajudar esse cara". Muitos outros atletas criticaram o velocista, inclusive integrantes do atual elenco da seleção americana, caso de Austin Reaves.