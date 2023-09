Wild saiu abaixo com quebra no primeiro game, mas logo recuperou e colocou 3 a 1 acima. Então a torcida que lotou a quadra central fez muito barulho no saque do brasileiro que começou a reclamar com o árbitro. Com uma dupla-falta ele foi quebrado de volta, continuou reclamando. Vavassori então parou o jogo no 3 a 3 para ser atendido, retornou e Wild confirmou abrindo 4 a 3. Wild tornou a reclamar e usoiu palavras de baixo calão com o juiz que o alertou sobre modos de comportamento. Ao abrir 0/30 no saque de Vavassori, o italiano desistiu do encontro.