Aposentado do futebol desde 2023 por conta de frequentes problemas físicos, Eden Hazard, que já foi considero um dos principais atletas da última década, agora aposta em um novo esporte: ciclismo. O belga, hoje com 34 anos, participou da Mallorca 312, uma das principais competições da Espanha. Além do ex-jogador, 8,5 mil ciclistas fizeram parte do evento.

Eden Hazard completou o percurso pedalando por 167 quilômetros e recebendo uma medalha. Ao completar a corrida, bebeu uma lata de cerveja e, ao ser entrevistado por uma emissora local, revelou que está acima do peso e deseja emagrecer.

- Muito difícil, meu amigo. Minhas pernas estão assim, mas boas, muito boas. Veja os primeiros quilômetros, muito bons, mas os últimos 25, nada, impossível. Tenho que treinar um pouco mais e perder um pouco de peso, e isso é perfeito - admitiu o belga.

Carreira de Eden Hazard no futebol

O belga foi revelado pelo Lille, da França, e logo chamou a atenção de diversos gigantes europeus. Em 2012, foi contratado pelo Chelsea para ser um dos principais nomes da equipe londrina. Nos Blues, se destacou tanto a ponto de ser considerado um dos melhores jogadores do planeta durante o período. Eden Hazard deixou o clube da Inglaterra com 110 gols em 352 jogos e os títulos do Campeonato Inglês (dois), Liga Europa (dois), Copa da Inglaterra (um) e Copa da Liga Inglesa (um).

Em junho de 2019, Hazard se mudou para o Real Madrid. O clube espanhol pagou em torno de € 100 milhões (R$ 650 milhões na cotação atual) para ter um dos melhores atletas em seu elenco galático. No entanto, o belga conviveu com inúmeros problemas físicos. Com lesões e dificuldade para entrar em forma, o atacante nunca repetiu as boas atuações que teve na Inglaterra. Em quatro temporadas com a camisa do Real Madrid, Hazard marcou apenas sete gols e 12 assistências em 76 partidas.

