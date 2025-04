Jogos da NBA hoje (27/4): saiba horário e onde assistir

Neste domingo (27), a quarta rodada dos playoffs da NBA promete ser eletrizante. Isso porque oito times entrarão em quadra na busca pelo título da liga norte-americana de basquete. As partidas serão transmitidas pela ESPN 2 (canal fechado) e Prime Video (streaming).

continua após a publicidade



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Iniciando o dia de jogos, surge o Detroit Pistons abrindo os portões da Little Caesars Arena para o New York Knicks, às 14h (Horário de Brasília). Com a torcida lotando as arquibancadas, é esperado que os donos da casa consigam se reerguer ao longo da série. Isso porque Karl-Anthony Towns e companhia venceram dois dos três primeiros compromissos dos playoffs.

Seguindo o cronograma de confrontos, o Minnesota Timberwolves tentará impor seu estilo de jogo diante de um dos favoritos ao título da NBA, o Los Angeles Lakers. Após alfinetar a torcida californiana, Anthony Edwards contará com o apoio em massa dos adeptos de Minneapolis marcando presença na Target Center.

continua após a publicidade

Por fim, à noite, dois jogos entram em evidência nas quadras da liga norte-americana de basquete. A princípio, o Orlando Magic recepcionará o Boston Celtics na Kia Center, às 20h, enquanto o Milwaukee Bucks duelam com o Indiana Pacers na Fiserv Forum, às 22h30.

Time do Boston celtics durante os playoffs da NBA (Foto: Brian Babineau/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)