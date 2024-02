Com uma atuação de gala, Beatriz Haddad Maia, 13ª do mundo, se classificou, nesta sexta-feira (9), para a semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, evento com premiação de US$ 922 mil (R$ 4,6 milhões). A brasileira derrotou a sexta do mundo, a tunisiana Ons Jabeur, por 2 sets a 0 com dominantes 6/3 e 6/4, na quadra central do evento.