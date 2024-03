F1: Red Bull diz ‘não descartar nenhuma opção’ e deixa porta aberta para Sainz em 2025

Vitória de Carlos Sainz no GP da Austrália levantou debate sobre futuro do espanhol (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 26/03/2024 - 10:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais uma vez, uma sequência de vitórias de Max Verstappen na Fórmula 1 foi interrompida por Carlos Sainz, e a Austrália ainda trouxe como ingrediente para engrandecer a conquista o fato de ter sido duas semanas após o diagnóstico de apendicite. Feito que não passou despercebido aos olhos do chefe da Red Bull, Christian Horner, que admitiu que não descarta nenhum nome para ser o companheiro de equipe de Max Verstappen em 2025.

Sainz teve de passar por uma cirurgia de emergência e ficou de fora do GP da Arábia Saudita, sendo substituído pelo jovem Oliver Bearman. O espanhol, então, montou um verdadeiro plano de recuperação determinado a retornar na corrida seguinte, em Melbourne.

O empenho surtiu efeito. A Ferrari ainda demonstrou forte ritmo de corrida desde as simulações nos treinos livres e se aproveitou da quebra de Verstappen para fazer dobradinha, com Sainz novamente no degrau mais alto do pódio.

O desempenho, claro, foi muito bem notado por Horner, que foi questionado especificamente se Sainz seria um candidato a correr na equipe taurina no ano que vem.

- Queremos formar a melhor dupla possível na Red Bull, e às vezes também é preciso olhar fora do próprio grupo - começou o dirigente.

- Um piloto muito rápido e desempregado ganhou a corrida hoje. Portanto, o mercado é razoavelmente fluído com certos nomes. Baseado em uma performance como essa, não poderíamos descartar nenhuma possibilidade, por isso, acho que é preciso de tempo (para decidir) - completou o britânico.

Com contrato até o final deste ano, Sergio Pérez sabe que precisa convencer a cúpula austríaca de que ainda é o melhor nome para ocupar o carro ao lado de Max. E Horner ressaltou que o início de ano do mexicano também tem sido bom.

- Claro que Checo está comprometido no momento. Ele também teve um ótimo início de temporada, portanto não estamos com pressa”, garantiu Horner.

Sainz começou a carreira na F1 justamente com o grupo dos energéticos, após integrar o programa de jovens pilotos de 2010 a 2014. Em 2015, estreou na Toro Rosso e lá ficou por quase três temporadas completas. Em 2017, Sainz disputou as últimas quatro etapas com a Renault, rompendo o vínculo com a Red Bull.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.