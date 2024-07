F1: McLaren diz que ‘ganância’ impediu pit-stop duplo no GP da Inglaterra

McLaren não conseguiu o resultado que gostaria em Silverstone (Foto: ANDREW BOYERS / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/07/2024 - 12:20 • Rio de Janeiro (RJ)

A McLaren perdeu mais uma vez na Fórmula 1 e não foi poupada de críticas por conta das escolhas estratégicas adotadas no GP da Inglaterra, disputado no último domingo (7). Um momento que chamou a atenção foi quando as condições de pista pioraram e apenas o líder Lando Norris foi chamado para colocar pneus intermediários. Oscar Piastri, que era segundo, deu uma volta a mais e retornou apenas na sexta posição.

A chamada foi crucial para Piastri ter as chances de vitória praticamente encerradas. A Mercedes, por exemplo, executou a parada dupla de Lewis Hamilton e George Russell na mesma volta. O heptacampeão saiu com a vitória, enquanto Russell só não brigou pelo triunfo por conta de um problema mecânico que forçou o abandono.

“Foi um pedido justo”, disse Andrea Stella, chefe da McLaren, sobre a sugestão de que Piastri poderia ter parado antes. “Não apenas porque ele deveria ter forçado mais, mas deveríamos ter forçado o double stack, porque atrasar a parada de Oscar em uma volta fez ele perder mais tempo do que perderia em uma parada dupla. Neste ponto de vista, era a coisa correta a fazer. Parar os carros ao mesmo tempo. Pegaremos esta experiência e faremos melhor da próxima vez”, seguiu.

Na visão do chefe de equipe, a “ganância” em não perder tempo foi o que prejudicou a McLaren na hora de fazer a chamada do pit-stop de Piastri. No fim, o australiano terminou apenas no quarto lugar, atrás de Norris, que foi terceiro depois de levar uma ultrapassagem de Max Verstappen nas voltas finais da corrida.

“Acho que fomos gananciosos por não aceitar que perderíamos tempo com a parada dupla. Às vezes, você precisa ser paciente e aceitar que vai perder tempo, mas fazer a coisa certa em vez de esperar que a volta a mais não custe, especialmente quando a chuva estava constante. Não é como se ele fosse encarar condições mais fáceis se ficasse por mais uma. Acho que ele estaria em uma ótima posição hoje, tão forte quanto o Lando em termos de oportunidade para vencer”, concluiu.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.