Norris desabafa: ‘Cansado de falar que deveria ter feito melhor’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/07/2024 - 08:30 • Rio de Janeiro • Atualizada em 08/07/2024 - 11:20

Terceiro colocado do GP da Inglaterra de F1, Lando Norris deixou a prova bem irritado e frustrado com a performance em pista. Após a bandeirada final, o piloto da McLaren, que chegou a liderar boa parte da corrida, se cobrou por resultados melhores e não aliviou nas críticas a si mesmo e ao momento que vive, empilhando pódios, mas com apenas uma vitória.

- Eu sei [que é um pódio no GP da Inglaterra], mas estou cansado de apenas dizer que deveria ter feito melhor e deveria ter feito isso e poderia ter feito aquilo, ou algo assim - disse.

- Não me importo se leva tempo, não quero que demore. Eu deveria estar fazendo isso agora, deveríamos estar vencendo agora. Eu deveria estar tomando decisões melhores do que as que estou tomando - continuou.

Sobre a decisão de colocar pneus macios na última parada, que resultou na perda da liderança do carro #4, Norris não contestou a escolha, mas lamentou o ritmo da equipe com os compostos.

O britânico viu a Mercedes de Lewis Hamilton passar à frente na saída do pit-lane e não conseguiu defender a segunda posição de Max Verstappen, que mais uma vez ficou à frente e abriu no Mundial de Pilotos.

- Lewis estava bem, ele venceu a corrida. Não foi uma decisão errada, mas estávamos péssimos com pneus macios. Só por causa do equilíbrio do carro e de como ele funciona. Sempre fomos ruins com esse tipo de pneu, a Mercedes sempre foi muito boa, então quase não tive chance de vencê-los. Eu esperava sair à frente da Mercedes, não consegui, mas mesmo se tivesse conseguido, não teria vencido a corrida porque estávamos muito devagar - analisou.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.