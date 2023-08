Claudia Schwarz, ex-executiva da Williams, processou a equipe após alegar que o esquadrão tentou arruinar a sua reputação. Segundo o jornal "The Times", a alemã alega que a escuderia vazou informações sobre seu suposto relacionamento com o ex-presidente da Dorilton Capital, Darren Fultz, para inviabilizar sua posição na equipe. Aex-funcionária nega ter tido um caso extraconjugal com o superior da entidade.