F1: chefe da Mercedes estranha freada de Alonso em acidente, mas evita acusações

O momento do acidente de Russell no GP da Austrália (Foto: Paul Crock / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/03/2024 - 11:06 • Melbourne (AUS)

O GP da Austrália deste domingo (24) terminou com um acidente forte de George Russell, que bateu na última volta e saiu reclamando da maneira como Fernando Alonso freou antes da hora no momento imediatamente anterior à perda de controle. Segundo Toto Wolff, chefe da Mercedes, a situação foi realmente estranha.

Wolff mediu as palavras para tratar do assunto, mas disse que a avaliação da Mercedes mostrou que Alonso não fez o mesmo movimento nas voltas anteriores. Os comissários da FIA concordaram e puniram o bicampeão com 20s adicionados ao resultado final por conta da manobra.

- Não quero acusar Alonso de nada, porque só avaliamos algumas voltas anteriores. Mas na volta do acidente de Russell ele freou num ponto em que não tinha freado nas cinco voltas anteriores. Foi a razão pela qual George perdeu o controle do carro dele? Não sei, mal falei com ele - analisou.

Ainda sobre o acidente, o chefe da Mercedes disse que ficou satisfeito com o safety-car virtual [VSC] mesmo após Russell pedir bandeira vermelha.

- George foi muito vocal sobre querer uma bandeira vermelha. Mas um VSC veio e neutralizou a corrida, então ficou tudo bem, na minha opinião. A questão é o quão rapidamente você aperta o botão (na direção de prova) e aciona o VSC na pista - finalizou.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.