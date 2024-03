F1: Sainz destaca ‘trabalho duro’ para retorno e se diz ‘orgulhoso’ após vencer na Austrália

Carlos Sainz segura o troféu vencido no GP da Austrália (Foto: Martin KEEP / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/03/2024 - 09:40 • Melbourne (AUS)

Depois de ficar de fora do GP da Arábia Saudita e virar dúvida para a corrida na Austrália por ainda estar se recuperando de uma cirurgia de urgência para a retirada do apêndice, Carlos Sainz mostrou estar em excelente forma e venceu a terceira etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, realizada neste domingo (24). Após ultrapassar Max Verstappen na volta dois, o espanhol não teve dificuldades para defender a liderança e levar a SF-24 até a linha de chegada.

Sainz largou bem, manteve a segunda posição conquistada na classificação e não deixou o tricampeão da Red Bull tomar distância após as primeiras curvas. Mesmo sem estar no melhor condicionamento físico, o madrilenho teve bom ritmo e elogiou o trabalho executado pela Ferrari no circuito do Albert Park.

- Foi uma corrida muito boa. Me senti muito bem. Claro que estava um pouco rígido e fisicamente não foi (uma corrida) das mais fáceis, mas tive sorte de estar mais ou menos sozinho e consegui gerir o meu ritmo, os meus pneus, gerir tudo, e não foi a corrida mais difícil de todas - disse Carlos.

- Muito feliz, muito orgulhoso da equipe e feliz por estar na dobradinha com Charles (Leclerc) aqui. Isso mostra que o trabalho duro compensa e que a vida às vezes é uma loucura. O que aconteceu no início do ano, depois o pódio no Bahrein, depois o apêndice, a recuperação, a vitória… é uma montanha-russa. Mas adorei e estou extremamente feliz - completou.

O dono do carro #55 sentiu que seria capaz de acompanhar o ritmo de Verstappen e, por isso, fez o que era possível para se manter dentro do intervalo de 1s, o que lhe permitiu utilizar o DRS para fazer a ultrapassagem em cima do neerlandês.

- Senti que poderia acompanhá-lo na primeira volta e tentar usar o DRS para ter certeza de que o DRS é realmente poderoso. Ele perdeu o carro na curva três e tive a chance de chegar perto e tentar a ultrapassagem. Assim que ele ficou atrás, acho que começou a ter dificuldades com os freios. É uma pena porque teríamos tido uma luta muito boa pela primeira posição, mas estou feliz por conquistar a vitória - finalizou Sainz.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.