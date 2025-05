Alpine confirma saída de Doohan e promove retorno de Colapinto à F1 em Ímola

Franco Colapinto está oficialmente de volta ao grid da Fórmula 1 (F1) pela Alpine. Depois dos sucessivos erros no começo da temporada, Jack Doohan foi tirado do posto de titular, com o argentino assumindo o cockpit, algo que já era esperado desde o final de 2024, aliás. Franco, portanto, reinicia caminho na categoria no GP da Emília-Romanha, em Ímola, o próximo da temporada 2025.

A confirmação veio nesta quarta-feira (7). Franco Colapinto assume o posto de titular da Alpine, mas por período determinado: cinco corridas no circuito da F1. A Alpine vai fazer uma avaliação de seu desempenho antes do GP da Inglaterra para decidir se o argentino segue, se volta a promover Doohan ou se eventualmente parte para uma terceira via.

Chefe da Alpine explica escolha por Franco Colapinto

— Após revisar as primeiras corridas da temporada, tomamos a decisão de colocar Franco no carro ao lado de Pierre nas próximas cinco corridas”, disse Briatore. “Com o pelotão tão próximo este ano, e com um carro competitivo, que a equipe melhorou drasticamente nos últimos 12 meses, estamos em uma posição onde vemos a necessidade de rotacionar o nosso line-up — explicou o chefe da Alpine

— Também sabemos que a temporada 2026 será importante para a equipe e ter uma completa e justa análise dos pilotos nesta temporada é a coisa certa a se fazer para maximizarmos nossas ambições no próximo ano”, ponderou. “Continuamos apoiando Jack na equipe, já que ele agiu de maneira muito profissional no papel dele como piloto até aqui nessa temporada. As próximas cinco corridas nos darão a oportunidade de tentar algo diferente e, depois deste período, vamos avaliar nossas opções — completou.

Franco Colapinto com o capacete da Alpine (Foto: Divulgação)

Piloto substituído se manifesta

Doohan foi piloto da academia da Alpine nas categorias de base e estreou pela equipe no GP de Abu Dhabi do ano passado, quando substituiu Esteban Ocon. A passagem na principal categoria do esporte a motor, no entanto, foi bem curta e durou apenas sete corridas.

Com desempenho muito abaixo do esperado, Doohan colecionou acidentes e se destacou, de forma negativa, pela batida na primeira curva durante o treino livre 2 do GP do Japão, quando tentou fazer a curva 1 em Suzuka com o DRS acionado. Cada vez mais pressionado, raramente chegou perto do ritmo de Pierre Gasly e foi cortado do time após o GP de Miami. O melhor resultado da carreira do australiano foi um 13º lugar na China.

— Estou muito orgulhoso de ter realizado o sonho de ser um piloto profissional de Fórmula 1 e serei eternamente grato à equipe pelo apoio. Este último capítulo é difícil para mim, porque, como piloto quero correr. Dito isso, aprecio a confiança e o comprometimento da equipe. Temos objetivos de longo prazo a serem alcançados e continuarei me esforçando ao máximo de todas as maneiras possíveis para ajudar a alcançá-los. Por enquanto, vou manter o foco, continuar trabalhando duro, e vou assistir com interesse às próximas cinco corridas e continuar em busca dos meus objetivos — declarou o piloto.