O CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) realizará o primeiro evento voltado à tecnologia, inovação e inclusão no esporte paralímpico brasileiro: o Expo Brasil Paralímpico. Com data marcada para acontecer entre 20 e 23 de novembro, a primeira edição será realizada no Centro de Convenções São Paulo Expo, na Zona Sul da capital paulista. O evento é gratuito. Para garantir presença, basta realizar o credenciamento no site do CPB (https://cpb.org.br).

Em parceria com a 19ª edição da Reatech, a principal feira de inclusão, acessibilidade e reabilitação da América Latina, o Expo Brasil Paralímpico visa a apresentar novas tecnologias, propondo a discussão e experimentação de soluções para a inclusão de pessoas com deficiência no esporte brasileiro.

Beth Gomes medalhista de ouro e prata nos Jogos Paralímpicos 2024 (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

- A participação do Comitê Paralímpico Brasileiro na Reatech será mais do que uma simples exposição. A proposta é conscientizar a todos sobre a importância do esporte na vida das pessoas com deficiência, não apenas como uma ferramenta de reabilitação, mas também como um meio de promover a saúde, a inclusão social e o desenvolvimento pessoal. O CPB apresentará, por meio de seus projetos e histórias de vida dos atletas paralímpicos, a certeza de que o esporte tem o poder de transformar vidas e que todos, independentemente de suas habilidades ou circunstâncias, merecem a chance de brilhar - afirmou Mizael Conrado, presidente do CPB.

Atrações do evento

O CPB e as confederações esportivas prometem envolver o público durante evento. Vão promover diversas atrações e atividades para experimentar de forma imersiva a prática de cada modalidade, de forma adaptada, todas destinadas a promover o esporte paralímpico.

Entre as atrações haverá uma quadra poliesportiva com diversas ativações, incluindo o Para Ski Cross Country, apresentado pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), experimentação de tiro com arco paralímpico, além de ter a oportunidade encontrar com atletas que disputaram as Paralimpíadas de Paris 2024.

VII Congresso Paradesportivo Internacional

Durante as exposições, o CPB e a Academia Paralímpica Brasileira (APB) irão realizar, de forma inédita, o VII Congresso Paradesportivo Internacional. Com o objetivo de propor a estudantes e profissionais que atuam ou têm o interesse em atuar com o esporte paralímpico, o Congresso irá preparar uma área para debates e palestras sobre pesquisas que abordam o paradesporto como tema principal.

Entre os palestrantes estarão presentes pesquisadores, doutores, mestres, alunos de pós-graduação e profissionais esportivos. O Congresso ocorre desde 2010, mas assumiu o formato bienal a partir de 2014. Sendo assim, a sétima edição é marcada pela presença em um evento dedicado ao esporte paralímpico.

Assim como o Expo Brasil Paralímpico, as palestras serão realizadas nos quatro dias de evento (20 a 23 de novembro) no Centro de Convenções São Paulo Expo.

🗞️Informações Gerais do Expo Brasil Paralímpico

Expo Brasil Paralímpico + Reatech 2024 – Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação

Data: 20 a 23 de novembro

Horário: das 9h às 19h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Guarani São Paulo – SP