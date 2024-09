Copa do Mundo de Escalada será realizada em cidade brasileira pela primeira vez

Brasil tenta evoluir na escalada ao sediar Copa do Mundo (Foto: Aline Fotógrafa)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 10:55 • Curitiba (PR)

O Brasil entra na história das competições de escalada ao sediar a primeira Copa do Mundo de Escalada na América do Sul. O mundial será em 2025, no Parque Olímpico do Cajuru, em Curitiba, no Paraná.

- Uma parada na América do Sul representa um marco em nosso desenvolvimento, refletindo o crescimento da comunidade, mais forte e disseminada em todos os continentes. Com muita emoção, apresentamos o Brasil como anfitrião de um evento da IFSC World Cup 2025. Após o sucesso imensurável que tivemos em Paris 2024, a meta é tornar o esporte cada vez mais global - disse o presidente da Federação Internacional de Escalada Esportiva, Marcos Scolaris.

➡️ Brasileiros são eliminados na estreia no WTT China Smash, o Grand Slam do tênis de mesa

Entre 16 e 18 de maio, o Centro Olímpico de Treinamento de Escalada reunirá os grandes nomes da modalidade. Aberto em novembro de 2023, o local já foi sede da Copa Continental em Boulder e, no início deste ano, a área externa, à época parcialmente inaugurado, abrigou o Campeonato Brasileiro de Boulder Juvenil.

- Esperamos que esse evento tão esperado e batalhado alcance inspire e motive mais escaladores esportivos no nosso país a praticar esse esporte tão maravilhoso, através da possibilidade de contato mais próximo com os maiores talentos internacionais em ação nesta estrutura feita com enorme cuidado e, ainda, com parcerias muito positivas ao longo do processo - explicou a Diretora de Planejamento da Federação Brasileira de Escalada Esportiva, Janine Cardoso.

- A realização da Copa do Mundo de Escalada em 2025, em Curitiba, marca um importante passo para a consolidação da escalada esportiva no Brasil. Este evento internacional não apenas coloca o país no centro das atenções do esporte mundial, mas também inspira uma nova geração de atletas e praticantes. É uma grande oportunidade para promovermos o desenvolvimento da modalidade, impulsionando o potencial dos nossos talentos e fortalecendo o cenário esportivo nacional - ressaltou Iziane Marques, Secretária de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os critérios de classificação mudam a cada ano. Para 2024, são são duas vagas por país, em média. A Confederação Brasileira de Escalada tem autonomia para escolher seus representantes. Os critérios adotados são totalmente técnicos somados à pontuação do ranking brasileiro.

O calendário da competição será divulgação pela IFSC no dia 30 de setembro.