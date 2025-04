Durante o evento de anúncio da renovação da parceria entre COB e Medley, realizado na última quarta-feira (16), no Centro Olímpico de Atletas, a medalhista olímpica, Lorrane Oliveira, em entrevista exclusiva para o Lance!, falou sobre a indicação de Rebeca Andrade ao Prêmio Laurens. A maior medalhista da história do Brasil concorre na categoria "Retorno do Ano". Caso vença, ela se juntará a Ronaldo Fenômenos, como os únicos brasileiros a vencerem essa indicação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rebeca Andrade no Prêmio Laurens

- Mas a Rebeca, gente, é a Rebeca, né? Não é porque ela é minha melhor amiga, mas ela é a maior, ela é a "mais mais". Eu acho que ela merece isso e muito mais, porque... Sabe, eu tô com ela desde novinha, eu sei de toda a história dela, de tudo que a gente sempre fez pelo Brasil. Então, não que ela tenha feito menos ou mais, mas a gente merece todo esse reconhecimento, ela merece. E tenho certeza que ela vai conquistar muito mais. Ela merece muito - declarou Lorrane Oliveira.

Mais mulheres em Los Angeles

Lorrane Oliveria comentou sobre a equidade de gênero nas Olimpíadas de 2028. Com a tendência de que tenhamos mais atletas femininas do que competidores masculinos em Los Angeles, a medalhista olímpica reforçou que as mulheres podem ser o que elas quiserem e comemorou o feito histórico.

continua após a publicidade

- Ah, que bom, né? Antes tarde do que nunca, porque eu sempre digo que nós mulheres somos tão boas quanto os homens, né? Então, não tem por que não. Qual é o problema nisso, né? E também qual o problema se tiver mais homens. Mas que bom, é bom para as mulheres, bom para a população enxergar, né, que nós mulheres... Infelizmente, no século XXI as pessoas têm que entender isso, que nós mulheres podemos e podemos muito. Mas que bom que finalmente chegou esse momento aí. E nós podemos ser o que quisermos ser, né? Podemos ser atletas, presidente, seja o que for. Porque a mulher é sensacional também - afirmou.

Ginástica mista

Recentemente, o Comitê Olímpico Internacional (COI) informou que uma nova categoria da ginástica fará parte dos Jogos Olímpicos de 2028, que será realizado em Los Angeles (EUA). Lorrane Oliveira opinou sobre a inclusão da disputa mista por equipes na próxima Olimpíada.

continua após a publicidade

- Então, eu ainda não li muito sobre, nem sei se saiu alguma regra sobre isso, mas eu acho que toda novidade é boa. Acho que se não for boa também vai sair para o outro ciclo, mas eu acho que vai ser legal. É uma outra categoria dentro da ginástica. E a gente já pode ir pensando no próximo ano, quem vai competir com quem, quem vai ser a dupla, acho que vai ser legal - finalizou Lorrane Oliveira.