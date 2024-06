Ex-jogador da Seleção Brasileira é anunciado pelo Cruzeiro

Douglas Souza reencontrará Wallace no Cruzeiro (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 15:47 • Belo Horizonte (MG)

O campeão olímpico Douglas Souza é o novo reforço do Sada Cruzeiro. O ex-jogador do São José foi anunciado pelo clube mineiro nesta quarta-feira (5). O ponteiro não escondeu a felicidade ao fechar com um dos grandes campeões do vôlei brasileiro.

- Sempre foi um dos meus sonhos vestir essa camisa. Para mim, é um grande privilégio ter a oportunidade de jogar no Sada Cruzeiro, que é uma das equipes mais vencedoras do mundo! Quem não gostaria de jogar em um time tetracampeão mundial? Um time forte, com excelentes profissionais dentro e fora de quadra, e que mais uma vez vai brigar por grandes títulos nessa temporada - afirmou Douglas.

Douglas Souza foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira de Vôlei na Rio-2016. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, também fez sucesso fora das quadras com conteúdos engraçados nas redes sociais. O atleta optou por parar de atuar pela equipe nacional, mas continuou se destacando na Superliga. Na última temporada, venceu a Supercopa com o São José.

Dominante no vôlei brasileiro, o Cruzeiro vem de uma temporada um pouco frustante. Depois de campanha quase irretocável na primeira fase, a equipe mineira foi eliminada de forma surpreendente pelo Vôlei Renata nas quartas de final.