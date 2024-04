Queda do Cruzeiro na Superliga de Vôlei surpreende; entenda domínio da equipe

Elenco do Cruzeiro aplaude a torcida após eliminação nas quartas de final (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 10:58 • Belo Horizonte (MG)

De forma surpreendente, o Cruzeiro foi eliminado da Superliga de Vôlei Masculino após perder por 3 sets a 2 para o Vôlei Renata na terça-feira (9). Atual bicampeã, a equipe mineira foi derrotada na primeira partida do duelo de quartas de final, venceu a segunda, mas foi superada novamente no duelo decisivo e se despediu da competição.

A queda do Cruzeiro foi um choque, especialmente levando em conta o retrospecto na atual temporada. O time de Wallace e companhia terminou a primeira fase com 21 vitórias e apenas uma derrota, que aconteceu ainda na 10ª rodada, diante do vice-líder São José dos Campos. Por ter a melhor campanha, a equipe enfrentou o 8º colocado Vôlei Renata, pior entre os classificados, que somava nove vitórias e 13 derrotas.

O domínio do Cruzeiro, no entanto, já vem de longa data. A equipe venceu oito dos últimos 11 campeonatos. Por outro lado, essa não foi a primeira vez durante esse período que o time foi eliminado nas quartas de final. Na temporada 20-21, o Cruzeiro também terminou a primeira fase com a melhor campanha (20-2), mas perdeu para o Vôlei Um Itapetininga.

🏆 CAMPANHAS DO CRUZEIRO NA SUPERLIGA DESDE O PRIMEIRO TÍTULO

2011-12: campeão

2012-13: vice-campeão

2013-14: campeão

2014-15: campeão

2015-16: campeão

2016-17: campeão

2017-18: campeão

2018-19: 3º lugar

2020-21: caiu nas quartas de final

2021-22: campeão

2022-23: campeão

2023-24: caiu nas quartas de final