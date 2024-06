Descubra por que Mayra Aguiar é uma das maiores atletas da história do Brasil

Mayra Aguiar disputará a sua quinta edição de Jogos Olímpicos (Foto: Toshifumi Kitamura / AFP)







Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 06/06/2024 - 12:17 • Rio de Janeiro (RJ)

A jovem que saiu de Porto Alegre ganhou o mundo. Mayra Aguiar, que hoje tem 32 anos, se tornou uma das maiores atletas olímpicas que o Brasil já viu. Com três medalhas em Olimpíadas, a judoca está na mais alta prateleira do esporte brasileiro. No quarto episódio do "Estrelas Nacionais", o Lance! te conta mais sobre a atleta.

A verdade é que Mayra impactou no judô brasileiro desde nova. Ainda aos 15 anos, a brasileira conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em 2007 - a judoca ainda não era nem faixa preta, inclusive. Na primeira Olimpíada, em Pequim, no ano seguinte, a jovem foi eliminada na primeira luta.

A derrota precoce em 2008 era apenas o primeiro passo de uma atleta que tinha um caminho brilhante pela frente. Quatro anos depois, em Londres, a gaúcha iniciou sua trajetória de medalhas olímpicas. Mayra derrotou a holandesa Marhinde Verkerk na disputa pelo bronze e garantiu sua primeira participação no pódio em Jogos Olímpicos

Em seu país natal, nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, Mayra repetiria o feito e levaria sua segunda medalha de bronze para casa. Já na última edição, em Tóquio, a gaúcha entrou pra história do esporte brasileiro ao igualar a Fofão - do vôlei - com três medalhas em Jogos Olímpicos. As duas são as atletas com mais medalhas na história do Brasil.

Mayra Aguiar conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, em 2012 (Foto: Cleber Mendes)

No entanto, Mayra pode se isolar na posição nas Olimpíadas de Paris. Fofão já se aposentou das quadras, e a judoca foi convocada para o grande evento de 2024. A brasileira é a atual 13ª colocada do ranking mundial da categoria -78kg.

O currículo extenso de Mayra ainda possui um tricampeonato mundial de judô, além do ouro no Pan-Americano de 2019. Por isso, não é nenhum absurdo imaginar que a judoca possa eternizar ainda mais seu nome na história do esporte brasileiro.