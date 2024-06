Ex-atleta da NBA vai jogar vôlei de praia nas Olimpíadas

Chase Budinger vai para os Jogos Olímpicos (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 05/06/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro

Chase Budinger, ex-jogador da NBA, vai estar com a Seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas de 2024. Ele, no entanto, não estará nas quadras, mas sim na areia com a equipe de vôlei de praia. A informação é do portal “Bleacher Report”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A pagina “Tape Media”, no Instagram, publicou um vídeo nesta quarta-feira (5), onde é possível ver o momento em que Budinger e seu parceiro, Michael Evans, comemoram a classificação para os Jogos de Paris.

“Bilhete carimbado!!!! Chase Miles vai oficialmente para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e representará o Time EUA. Vamos!!!”, escreveu o perfil, na legenda.

Segundo as regras de qualificação para as Olimpíadas, os Estados Unidos podem ter até duas equipes na competição, desde que ambas terminem entre os 17 melhores colocados.

Chase Budinger teve carreira discreta na NBA (Foto: Divulgação/NBA)

Além de Budinger e Evans, Miles Partain e Andy Benesh vão representar o país no torneio. A dupla terminou em quinto lugar no ranking da FIVB (Federação Internacional de Vôlei de Praia) e garantiram a vaga.

➡️ Paul Pierce detona busca do Lakers por técnico: ‘Estão tentando dar show’

Aos 36 anos, o jogador pode afirmar que teve uma carreira consolidada nas quadras. Afinal, acumulou médias de 17.0 pontos e 5.8 rebotes no Arizona. Depois disso, rodou pela NBA passando por Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers e Phoenix Suns em sete temporadas.

Ainda que fosse um bom jogador no basquete, Budinger passou boa parte da carreira recebendo comentários de que o vôlei seria o esporte mais adequado para si. Ele, então, se aposentou em 2018 da NBA e começou uma carreira integral no vôlei, onde já dividia as atenções anteriormente.

Chase Budinger vai para os Jogos Olímpicos (Foto: Reprodução/Instagram)