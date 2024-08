Estrela do basquete processa WNBA por suposta discriminação após gravidez

Estrela do basquete processa WNBA e antigo clube por motivo polêmico (Foto: Divulgação)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 19/08/2024 - 17:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Dearica Hamby, estrela do basquete feminino, processou a WNBA e o Las Vagas Aces, clube em que atuava. A jogadora alega que houve discriminação por parte da entidade e do clube após ela engravidar. Na acusação, esse teria sido o motivo para a troca para o Los Angeles Sparks no ano passado.

Segundo a defesa de Hamby, a mudança de equipe causou “perda de oportunidades promocionais e/ou de patrocínio, realocação para um ambiente tributário mais desfavorável e a negação da chance de participar de um campeonato consecutivo da WNBA”.

A treinadora do Aces, Becky Hammon, se manifestou sobre a situação em maio do ano passado. Segundo ela, a troca foi totalmente estratégica e não teve nenhuma relação com o período de gestação da atleta.

- Tomamos a decisão de mover Hamby porque poderíamos trazer três corpos para seu contrato. (A gravidez) nunca foi um problema, e nunca foi o motivo pelo qual ela foi negociada. Simplesmente não foi - afirmou Hammon.

A WNBA, inclusive, abriu uma investigação sobre o caso e concluiu que houve violação nas regras da liga. Com isso, retirou a escolha de primeira rodada do Las Vegas Aces no Draft de 2025. Apesar disso, Hamby também levou uma suspensão de dois jogos por “por violar as políticas de Respeito no Local de Trabalho da liga e da equipe”.

Por fim, o processo da jogadora contra a liga é em busca de uma reparação maior. Segundo o documento, a WNBA não puniu o Aces de forma adequada após a troca com o Los Angeles Sparks.

- A (WNBA) não impôs punição ou consequências adequadas ao (Las Vegas Aces) pelo tratamento discriminatório sofrido por (Hamby) nem por sua troca ilegal com o Los Angeles Sparks, de forma que isso impediria qualquer conduta semelhante no futuro - aponta a acusação.