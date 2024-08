Equipe de basquete universitário anuncia adolescente mais alto do mundo; veja altura

Olivier Rioux, jovem prodígio de 18 anos, reforça universidade americana (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 19/08/2024 - 13:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O time de basquete da Universidade da Flórida conta, agora, com o adolescente mais alto do mundo. Trata-se de Olivier Rioux, que tem apenas 18 anos e incríveis 2,37m de altura. Segundo o Guiness Book, não há ninguém, entre os jovens, maior que ele.

Já era de esperar que ele seria alto, afinal seu pai tem 2,07m, a mãe 1,89m e o irmão 2,10m. Apesar disso, Olivier cresceu bem mais do que se esperava.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Olivier Rioux nasceu em Terrebonne, no Quebec, Canadá, e iniciou a trajetória no basquete com apenas cinco anos. Aos 12, ele já media impressionantes 2,13 metros. Atualmente, com 2,37m, ele também pesa 131 kg.

O jovem, inclusive, já atua pelas seleções de base do Canadá. Quando criança, chegou a passar por um período no Real Madrid, mas não permaneceu na Espanha.

➡️ Jaylen Brown se prepara para temporada da NBA de forma inusitada; veja vídeo

Ainda assim, Rioux não é o adolescente mais alto da história. O posto pertence a Robert Wadlow, que, segundo registros, aos 17 anos tinha 2,45 metros. Os documentos datam de 1935.

Existe uma grande expectativa quanto ao desempenho do canadense. Sabe-se que altura não é sinônimo de habilidade no basquete, mas que o tamanho é um grande elemento para se ganhar vantagem nas jogadas, especialmente dentro do garrafão.