Estrela da NFL sofre lesão grave e choca torcedores; veja vídeo

O wide receiver Tyreek Hill, um dos principais jogadores do Miami Dolphins e da NFL, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a partida contra o New York Jets, realizada na noite desta segunda-feira (29) no Hard Rock Stadium.

O incidente ocorreu no terceiro quarto do jogo. Após completar uma recepção, Hill foi bloqueado por um defensor dos Jets. No movimento da queda, sua perna ficou presa ao gramado, resultando em uma hiperextensão do joelho. O atleta demonstrou dor intensa imediatamente e foi prontamente atendido pela equipe médica.

Tyreek Hill sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a partida da NFL (Foto: Reprodução / Instagram)

Tyreek Hill é dúvida para o Dolphins na próxima temporada

A necessidade de múltiplas cirurgias agrava ainda mais o quadro, não apenas confirmando sua ausência pelo restante da atual temporada, mas também colocando em dúvida sua participação no início da próxima. A complexidade da recuperação pode fazer com que Hill perca um tempo significativo em 2026, representando um desafio imenso para sua carreira e para os planos futuros dos Dolphins.

A perda de Tyreek Hill, considerado um dos atletas mais dinâmicos e impactantes da liga, é um golpe devastador para as aspirações do Miami Dolphins. A equipe agora enfrenta a difícil tarefa de reestruturar seu ataque sem sua principal estrela.

NFL fará partida no Rio de Janeiro após sucesso em São Paulo

A NFL fará um jogo de temporada regular no Maracanã, no Rio de Janeiro, segundo anunciado na última sexta-feira (26). Com o sucesso da Liga no Brasil, lotando dois jogos na Neo Química Arena, em São Paulo, nos anos de 2024 e 2025, a marca seguirá a expansão em solo brasileiro com partida em outra grande cidade brasileira. O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos.