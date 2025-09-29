O Indianapolis Colts viveu um momento inacreditável na derrota para o Los Angeles Rams, no último domingo, em jogo realizado no SoFi Stadium. O Wide Receiver Adonai Mitchell protagonizou um lance que poderia mudar o rumo da partida, mas acabou se transformando em um dos erros mais comentados da rodada da NFL.

No início do segundo tempo, o Quarterback Daniel Jones encontrou Mitchell em um passe longo, onde o jogador estava contra apenas um defensor dos Rams. Que fez a recepção de forma segura, girou para se livrar da marcação e disparou em direção à endzone. A jogada estava prestes a se tornar um touchdown de 76 jardas e colocar os Colts na frente do placar, mas o inesperado aconteceu: ao esticar os braços para finalizar, Mitchell não conseguiu segurar firme a bola, que escapou de suas mãos na linha de uma jarda e saiu pela parte de trás da endzone. A arbitragem confirmou o fumble, resultando em touchback, dando a bola para o adversário. E os Colts perderam uma chance de ouro de abrir vantagem.

O jogador também cometeu uma falta crucial. Em corrida longa do Running Back Jonathan Taylor, que atravessou quase o campo inteiro para o touchdown, a pontuação não valeu e o lance voltou. Isso porque Mitchell segurou o adversário, caracterizando em holding. Repetindo, também, a jogada.

Apesar dos erros na NFL, Adonai Mitchell foi o destaque ofensivo da equipe, liderando o time com três recepções para 96 jardas. Daniel Jones, por sua vez, completou 24 de 33 passes, somando 262 jardas, com um Touchdown e duas interceptações. O único TD aéreo dos Colts saiu em conexão com Michael Pittman Jr.

Do outro lado, os Rams mostraram frieza nos minutos finais. Restando pouco mais de um minuto para o fim, o Quarterback Matthew Stafford acertou um lançamento espetacular de 88 jardas para Tutu Atwell, garantindo a vitória por 27 a 20. Stafford encerrou a noite com 375 jardas e três passes para touchdowns, distribuídos para Atwell, Puka Nacua e Davante Adams. Nacua, líder de jardas recebidas na NFL, foi dominante, registrando 13 recepções, 170 jardas e um TD, enquanto Adams contribuiu com quatro recepções, 56 jardas e mais um touchdown.

A derrota mantém os Colts em busca de maior consistência na temporada, enquanto os Rams seguem buscando uma melhor classificação na divisão que conta com 49ers e Seahawks.