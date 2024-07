Estados Unidos x Austrália no basquete: veja horário e onde assistir

Stephen Curry em primeiro amistoso dos Estados Unidos, contra o Canadá (Foto: Ethan Miller / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 11:31 • Abu Dhabi (EAU)

O "Dream Team" dos Estados Unidos fará o seu segundo amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos - a equipe venceu o Canadá na partida anterior. A seleção norte-americana irá enfrentar a Austrália nesta segunda-feira (15), às 13h, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta do SporTV 2, ESPN 2, Disney+ e CazéTV.

O confronto será o segundo dos Estados Unidos contra uma equipe que também estará nas Olimpíadas de Paris. Na primeira ocasião, contra o Canadá, o time comandado por Steve Kerr venceu os canadenses por 86 a 72 - com grande atuação de Stephen Curry. Apesar do placar elástico, o jogo não foi simples para os norte-americanos, que enfrentaram dificuldades principalmente no início do confronto.

Contra a Austrália, a expectativa é que os jogadores estejam mais acostumados com as regras do modelo FIBA. Este fator complicou bastante o ritmo de jogo dos Estados Unidos no primeiro amistoso - exemplo disso foi a saída de Joel Embiid por estourar o limite de faltas.

✅ FICHA TÉCNICA

Amistoso

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 15 de julho de 2024, às 13h00 (de Brasília)

📍 Local: Abu Dhabi, Emirados Árabes

📺 Onde assistir: ESPN 2 SporTV 2, Disney+ e Cazé TV