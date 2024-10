Equipe do NBB vai usar camisa do time como ingresso; entenda

O União Corinthians, equipe que disputa a temporada 2024/25 do NBB (Novo Basquete Brasil), implantou uma inovação interessante para os jogos em casa na competição. Um chip no escudo da camisa vai valer com ingresso para as partidas em Santa Cruz do Sul.

A parceria acontece por meio da empresa Imply ElevenTickets. A novidade é algo pioneiro no Brasil e deve trazer praticidade e atrair mais sócios torcedores para a equipe. E não somente para ingressos, os torcedores também vão poder realizar compras de outros produtos no dia a dia em lojas conveniadas com o clube.

A empresa promete uma compra rápida e segura. Além da camisa, os sócios também poderão comprar utilizando seu cartão, o que dará diversos benefícios. O cartão e a camisa funcionam via NFC e podem ser carregados com créditos.

O diretor de operações do União Corinthians, Diego Puntel, falou sobre a parceria e a inovação a nível nacional.

— Esta iniciativa demonstra nosso compromisso em levar o melhor aos sócios e torcedores, com as tecnologias mais avançadas do mercado. Estamos dedicados em oferecer as melhores experiências, proporcionando mais conveniência, agilidade e comodidade. Este projeto inédito no país, com tecnologia aplicada ao nosso manto, chega para deixar os patrocinadores e torcedores com a certeza de apoiarem um time à frente do seu tempo — disse o executivo.

União Corinthians usará camisa do clube como forma de ingresso no NBB (Foto: Carlos Roosewelt/União Corinthians)

O CEO da Imply, Tironi Ortiz, também se manifestou sobre a novidade, que promete dar início a uma nova no país.

— A tecnologia cashless é extremamente versátil, permitindo sua aplicação em diversos contextos, como eventos esportivos, shows, festivais, camarotes, eventos com trajes típicos, abadás de carnaval, além de uniformes escolares e corporativos, entre outras possibilidades. Estamos preparados para transformar qualquer experiência em algo mais prático e totalmente conectado — destacou.

Por fim, o União Corinthians não anunciou quando a novidade vai entrar em vigor.