Bicampeão de Roland Garros, no domingo, na final épica, contra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, garantiu a premiação no valor de 2,5 milhões de euros (cerca de 14,2 milhões de reais) por conta do título do Grand Slam. Entretanto, o tenista, terá que pagar 46% do valor em imposto, cerca de 1,8 milhão de euros (cerca de 7,4 milhões de reais).

Aitor Fernández, consultor da TaxDown, disse ao jornal espanhol "El Economista" que isso se deve por conta da combinação do imposto sobre o rendimento a nível estatal e regional, aplicável a altos rendimentos como os do tenista.

Carlos Alcaraz venceu Jannick Sinner (1° no ranking do ATP) por 3 sets a 2, em 5h29. A partida se tornou a final mais longa da história de Roland Garros, superando a partida entre Guillermo Villas e Mats Wilander, que durou 4h42, em 1982.

Espanhol supera Sampras, Sinner e Wawrinka em ganhos acumulados

Alcaraz atingiu a marca de 44,7 milhões de dólares (R$ 247,5 milhões de reais) acumulado em premiações e se tornou o 7º tenista com a maior premiação da história, superando nomes como: Pete Sampras, Jannick Sinner e Stan Wawrinka. Novak Djokovic, é o número 1 dessa lista. O sérvio, acumulou 187,8 milhões de dólares em premiações na carreira.

Foi o quinto Slam do bicampeão de Wimbledon (2023 e 2024) e, agora, bi em Paris. Em 2022, no US Open, o vice-líder do ranking ergueu o primeiro troféu desse nível. Alcaraz se torna o primeiro na Era Aberta (desde 1969) a vencer suas cinco primeiras decisões de Slam. O espanhol também se tornou o terceiro a vencer, na Era Aberta, uma final de Slam após salvar match-points. Os outros foram o argentino Gaston Gaudio (em Roland Garros, em 2004) e o sérvio Novak Djokovic (em Wimbledon, em 2019).