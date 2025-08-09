Na manhã deste sábado (9), em Barueri, Julia Kudiess integrou mais um treino da Seleção Brasileira na reta final da preparação para o Mundial de Vôlei. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a maior bloqueadora da VNL abriu o jogo sobre a preparação para o torneio e comentou sobre as expectativas de medalha com a amarelinha.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após ficar fora das Olimpíadas de Tóquio por conta de lesão e retornar como destaque na VNL de 2025, Julia Kudiess é uma das protagonistas do Brasil para garantir a medalha de ouro no Mundial. A atleta se prepara, junto com a Seleção Brasileira, para o torneio que acontece no dia 22 de agosto, na Tailândia.

Durante o treino da equipe, Julia conversou com a equipe do Lance! e abriu o jogo. Ao ser questionada sobre a lesão em 2024 e o retorno triunfal para a Seleção Brasileira, Kudiess comemorou o destaque na VNL e disse que a prata não é o suficiente para a equipe que almeja o ouro.

continua após a publicidade

— Eu fico muito feliz com o que venho construindo, mas é claro que eu almejo muitas outras coisas depois de um ano muito difícil. É muito gratificante poder ter ficado na seleção do campeonato (melhor central da VNL), mas a gente não fica satisfeita com a prata, porque almeja o ouro. A gente ta trabalhando muito para isso e espero conseguir o mais rápido possível. — Disse Kudiess em entrevista ao Lance!.

Kudiess bateu o recorde de maior bloqueadora da VNL e, ao ser perguntada sobre o segredo para a grande ascensão, a central riu e disse que é a confiança na comissão técnica do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Afastada por lesão, Ana Cristina faz surpresa em treino da Seleção Brasileira

—Acredito que não tenha um segredo em específico, acredito muito no que a comissão passa pra gente em relação a distribuição, entrada de braço. Fico muito focada nisso e acho que isso me ajuda. — Seguiu Julia.

Por fim, a jogadora também falou sobre as expectativas e a preparação para o Mundial de Clubes, após vice campeonato na VNL feminina.

— Quando a gente perde, a gente tende a avaliar tudo que a gente tem que melhorar para conseguir ganhar. A gente veio de uma semana de treinamentos e ainda tem algumas semanas para treinar tudo que temos pra melhorar e virmos ainda mais forte.— Finalizou Kudiess em entrevista ao Lance!.

Em preparação para o Mundial, Brasil ganha prata na VNL e Julia Kudiess é destaque

O Brasil lutou, mas o título inédito da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina não veio. No último domingo de julho (27), a Seleção encarou a Itália e não conseguiu superar a líder do ranking mundial. Após buscar uma virada importante no primeiro set, a equipe acabou superada por 3 a 1, com parciais de 25/22, 18/25, 22/25 e 22/25, e ficou com a medalha de prata.

Na seleção da VNL, a Volleyball World elegeu as brasileiras Gabi Guimarães e Julia Kudiess como melhor ponteira e central da Liga das Nações feminina de 2025, respectivamente. Apesar do vice-campeonato da Seleção Brasileira, as jogadoras tiveram grande desempenho, principalmente Kudiess, que igualou o recorde de bloqueios de Carol Silva na história da VNL, com 56.