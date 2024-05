Julia Kudiess tem lesão confirmada e está fora da Liga das Nações

Julia Kudiess em ação na Liga das Nações de Vôlei Feminino (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro (RJ)

A central Julia Kudiess, da Seleção Brasileira, sofreu uma entorse no joelho durante partida da Liga das Nações contra a Sérvia, disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, neste domingo (19). Com uma lesão ligamentar do joelho e microfratura do platô tibial, a atleta não poderá atuar na sequência da competição. O Brasil jogará a próxima etapa na China.

Julia sentiu a lesão ainda no primeiro set do jogo, vencido pelo Brasil por 3 sets a 0. A jogadora deixou a quadra visivelmente abalada e chegou a precisar de uma cadeira de rodas para sair do ginásio.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) emitiu uma nota para esclarecer o estado da atleta. Confira na íntegra abaixo.

"A central Julia Kudiess sofreu uma entorse do joelho direito durante a partida deste domingo entre Brasil e Sérvia, pela Liga das Nações.

Foram realizadas avaliações clínicas e radiológicas, que mostraram uma lesão ligamentar do joelho e microfratura do platô tibial.

A atleta iniciará tratamento fisioterapico e voltará a Belo Horizonte, onde será avaliada para definição do tratamento, em conjunto com os médicos de seu clube. Júlia Kudiess está fora do restante da disputa da Liga das Nações."