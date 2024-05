Em partida emocionante, Celtics vencem os Pacers pelos Playoffs da NBA

Jaylen Brown decidiu a partida nos segundos finais (Foto: Adam Glanzman/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 01:07 • Boston (EUA)

O Boston Celtics venceu o Indiana Pacers por 133 a 128 pelo Jogo 1 da Final da Conferência Leste dos Playoffs da NBA, nesta terça-feira (21), no TD Garden, em Boston. A equipe de Jayson Tatum perdia por três pontos, mas nos segundos finais, Jaylen Brown apareceu e forçou a prorrogação, onde o time de Massachusetts virou e venceu.

COMO FOI A PARTIDA?🏀

Mesmo azarões na série, os Pacers não sentiram a pressão de um TD Garden lotado e fizeram um grande primeiro tempo. O trio composto por Tyrese Haliburton, Myles Turner e Pascal Siakam deram trabalho para o melhor time do Leste na temporada regular. Boston até conseguia abrir nove pontos no placar, mas era rapidamente diminuia. A partida foi para o intervalo empatada em 64 a 64.

No terceiro período, os Celtics voltaram melhores e novamente abriram vantagem de quase 10 pontos no placar, mas nos últimos minutos os Pacers voltaram ao ritmo normal e empataram a partida com direito a "buzzer beater" de Tyrese Haliburton para empatar a partida novamente. O time de Indiana seguiu melhor no quarto período e virou a partida. Com três pontos de vantagem, os Pacers cometeram turnovers extremamente bobos, que deram sobrevida ao time de Boston. Com a posse faltando seis segundos, Jaylen Brown foi decisivo e matou uma bola de três para empatar a partida e forçar a prorrogação.

No tempo extra, os Celtics prevaleceram e a estrela de Jayson Tatum, cestinha da partida com 36 pontos, brilhou para virar e decidir a vitória do time de Boston na primeira partida da série. As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira (23), às 21h (horário de Brasília), no TD Garden.

(Foto: Adam Glanzman/AFP)