Bloqueio de Cuba aparece e Seleção Brasileira Masculina de Vôlei perde na estreia da Liga das Nações

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino perdeu para Cuba por 3 sets a 1, nesta terça-feira (21), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A partida marcou a reestreia do treinador Bernardinho, porém, os cubanos estragaram a festa da torcida.

Cuba começou muito bem no jogo, com bons bloqueios e dominando o Brasil no jogo. A Seleção até tentou chegar perto, mas não conseguiu. Os principais erros do time de Bernardinho foram as falhas no saque. A seleção cubana fechou com 25 a 23, o maior pontuador sendo Yoandy Leal (BRA), com seis pontos.

Brasil conseguiu reagir aos ataques de Cuba, sendo agressivo em alguns momentos. No entanto, a seleção adversária respondia rapidamente, sempre com uma desvantagem de até um ponto para o time verde-amarelo. Ao final, com muita resistência, uma disputa de ponto a ponto, os brasileiros fecharam o set por 29 a 27

Cuba não deixou barato para o Brasil e começou o set bem, chegando a ter uma distância de até seis pontos de vantagem no placar. A Seleção Brasileira chegou perto, no entanto, os cubanos conquistaram o set por 25 a 21. Um dos principais problemas foram a falta de bloqueios e erros de saque.

No quarto set, os erros da Seleção continuaram e Cuba seguiu dominando na rede, com bloqueios poderosos e se aproveitando de momentos ruins do Brasil. Com ampla superioridade, os cubanos fecharam o set e o jogo com a parcial de 25 a 21.

O Brasil retorna ao Maracanãzinho para encarar a Argentina, na quinta-feira (23), às 21h (horário de Brasília).