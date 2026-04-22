São José dos Campos será sede do WTT Star Contender Brasil 2026

A elite do tênis de mesa mundial se reunirá em São José dos Campos para o WTT Star Contender Brasil. A cidade do interior paulista foi confirmada como sede do torneio, que será disputado de 21 a 26 de julho. A venda de ingressos começará em maio.

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O evento é organizado pela World Table Tennis (WTT), em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), e a expectativa é de reunir mais de 80 atletas de todo o mundo para o Star Contende. As disputas acontecerão nas chaves de simples masculina e feminina, duplas masculina e feminina e duplas mistas.

O Brasil já sediou etapas do Star Contender em outras três oportunidades: no Rio de Janeiro, em 2023 e 2024, e em Foz do Iguaçu, em 2025.

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Bruna Takahashi celebrou o destaque do Brasil no cenário da modalidade (Foto: World Table Tennis)

Boas memórias jogando em casa

O Brasil vive uma fase de ascensão no cenário mundial do tênis de mesa, capitaneado pelos principais nomes do país, Hugo Calderano e Bruna Takahashi. No ano passado, o atual número 5 do rabking e vice-campeão Mundial conquistou o título com o apoio da torcida, ao superar o alemão Benedikt Duda.

— Jogar no Brasil é sempre algo especial para mim. Eu sinto a energia, o apoio, e isso me impulsiona. O Brasil construiu uma conexão real com o tênis de mesa nos últimos anos, e é empolgante ver mais um WTT Star Contender acontecendo aqui. Tenho certeza de que os fãs vão criar uma atmosfera incrível em São José - disse Calderano.

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Bruna Takahashi, que atualmente figura na 23ª posição do ranking feminino de simples, destacou o interesse crescente do público brasileiro pela modalidade. Vale destacar que, no ano passado, o Rio de Janeiro foi eleito como sede do Mundial de Tênis de Mesa 2029, reforçando a relevância do país no cenário.

— É muito empolgante ver o Brasil crescendo continuamente no calendário da WTT. Isso diz muito sobre a paixão pelo tênis de mesa aqui e o nível que o esporte está alcançando no nosso país. Ter um evento como esse em São José é um grande momento, e espero que os fãs compareçam em peso e tornem isso inesquecível - comemorou.

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