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Conheça o primeiro robô que derrotou atleta profissional do tênis de mesa

Robô Ace escreve um novo capítulo na relação entre tecnologia e o esporte

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
16:18
Robô Ace já derrota mesa-tenistas profissionais (Foto: Divulgação)
imagem cameraRobô Ace em uma das partidas contra atleta de alto nível (Divulgação)
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A Inteligência Artificial, aliada à robótica, é realidade no mundo dos esportes. Mas o robô Ace escreveu um novo capítulo nessa relação, ao derrotar atletas de elite de tênis de mesa e, pela primeira vez, um jogador profissional.

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Os robôs que disputam partidas de tênis de mesa foram lançados em 1983, mas a novidade é que o Ace, que integra sensores baseados em eventos, aprendizado profundo por reforço e uma plataforma robótica altamente ágil, se tornou o primeiro a derrotar atletas profissionais da modalidade. Os testes seguiram as regras da Federação Internacional de Tênis de Mesa e foram acompanhadas por árbitros licenciados.

Abaixo, uma das partidas do Ace:

- Ao contrário dos jogos de computador, onde os sistemas de IA anteriores superam especialistas humanos, esportes físicos e em tempo real, como o tênis de mesa, continuam sendo um grande desafio em aberto devido à necessidade de interações rápidas, precisas e competitivas perto de obstáculos e no limite do tempo de reação humano - contou Peter Dürr, diretor da Sony AI Zurich e líder do projeto Ace da Sony AI.

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Robô Ace já derrota mesa-tenistas profissionais (Foto: Divulgação)
Robô Ace já derrota mesa-tenistas profissionais (Foto: Divulgação)

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