Conheça o primeiro robô que derrotou atleta profissional do tênis de mesa
Robô Ace escreve um novo capítulo na relação entre tecnologia e o esporte
- Matéria
- Mais Notícias
A Inteligência Artificial, aliada à robótica, é realidade no mundo dos esportes. Mas o robô Ace escreveu um novo capítulo nessa relação, ao derrotar atletas de elite de tênis de mesa e, pela primeira vez, um jogador profissional.
Técnico de Calderano aponta desafio do Brasil para formar talentos no tênis de mesa
Mais Esportes
Saiba quanto Hugo Calderano receberá pelo bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa
Lance! Biz
Calderano se despede na semifinal e fica com o bronze da Copa do Mundo
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Tenistória: Larri Passos revela história inusitada após título de Guga em Monte Carlo
Os robôs que disputam partidas de tênis de mesa foram lançados em 1983, mas a novidade é que o Ace, que integra sensores baseados em eventos, aprendizado profundo por reforço e uma plataforma robótica altamente ágil, se tornou o primeiro a derrotar atletas profissionais da modalidade. Os testes seguiram as regras da Federação Internacional de Tênis de Mesa e foram acompanhadas por árbitros licenciados.
Abaixo, uma das partidas do Ace:
- Ao contrário dos jogos de computador, onde os sistemas de IA anteriores superam especialistas humanos, esportes físicos e em tempo real, como o tênis de mesa, continuam sendo um grande desafio em aberto devido à necessidade de interações rápidas, precisas e competitivas perto de obstáculos e no limite do tempo de reação humano - contou Peter Dürr, diretor da Sony AI Zurich e líder do projeto Ace da Sony AI.
+ Aposte na vitória do seu atleta preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável,
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias