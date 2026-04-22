Conheça o primeiro robô que derrotou atleta profissional do tênis de mesa

A Inteligência Artificial, aliada à robótica, é realidade no mundo dos esportes. Mas o robô Ace escreveu um novo capítulo nessa relação, ao derrotar atletas de elite de tênis de mesa e, pela primeira vez, um jogador profissional.

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Os robôs que disputam partidas de tênis de mesa foram lançados em 1983, mas a novidade é que o Ace, que integra sensores baseados em eventos, aprendizado profundo por reforço e uma plataforma robótica altamente ágil, se tornou o primeiro a derrotar atletas profissionais da modalidade. Os testes seguiram as regras da Federação Internacional de Tênis de Mesa e foram acompanhadas por árbitros licenciados.

Abaixo, uma das partidas do Ace:



- Ao contrário dos jogos de computador, onde os sistemas de IA anteriores superam especialistas humanos, esportes físicos e em tempo real, como o tênis de mesa, continuam sendo um grande desafio em aberto devido à necessidade de interações rápidas, precisas e competitivas perto de obstáculos e no limite do tempo de reação humano - contou Peter Dürr, diretor da Sony AI Zurich e líder do projeto Ace da Sony AI.

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