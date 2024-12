Em corrida com acidentes e bandeira vermelha, Evans sai da última posição e vence E-Prix de São Paulo

Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, venceu, neste sábado (7), o E-Prix de São Paulo, primeira corrida da Fórmula E da Temporada 11. Em uma corrida incrível de recuperação, o neozelandês largou na última posição, por problemas nos freios traseiros, e conseguiu nas últimas voltas conquistar a primeira posição.

O segundo lugar ficou com o português Antônio Fêlix da Costa, TAG Heuer Porsche, e o terceiro ficou com o jovem Taylor Bernard, da Neom McLaren.

Essa é a terceira ver que Evans chega ao pódio em São Paulo, foram duas vitórias e um segundo lugar.

A corrida, que aconteceu no Sambódromo do Anhembi, foi repleta de acidentes, problemas nos carros e reviravoltas desde a primeira volta.

Logo na largada, o carro de Robin Frinjns, da Evision Racing, sofreu com problemas no sistema de freios e precisou ser retirado da corrida, fazendo com que o evento começasse apenas na segunda tentativa.

Na segunda volta, uma batida entre Muller e Hughes causou a entrada do safety car.

O brasileiro Lucas Di Grassi, da Lola Yamaha foi obrigado a deixar a prova por um problema de controle do sistema interno do trem de força no motor de seu carro.

Faltando nove voltas para o final da prova, aconteceu a primeira bandeira vermelha na Fórmula E desde a corrida de Roma em 2023 por problema no carro de Dennis, da Andretti. A medida foi necessária porque o carro dele estava energizado e precisava ser retirado da pista.

Quando a corrida foi parada, da Costa ocupava a primeira posição, com Rowland em segundo e Wehrlein em terceiro. No entanto, Rowland conseguiu passar o português logo na relargada, com o alemão Gunther pulando para segundo e empurrando da Costa e Wehrlein para baixo.

Mitch Evans, da Jaguar (Foto: Reprodução/Fórmula E)

Assim como em toda a corrida, o Modo Ataque voltou a fazer diferença. Utilizando a vantagem, Nick Cassidy, da Jaguar, conseguiu uma arrancada e ultrapassou diversos adversários, mas parou na segunda colocação, barrado por Rowland que conseguiu se manter na frente. O problema foi que o piloto da Nissa, sofreu uma punição de Drive Thru por "over power", o que fez Cassidy alcançar a liderança por alguns segundos porque Evans, em uma corrida espetacular de recuperação, usou seu Modo Ataque e conseguiu assumir a liderança.

Da Costa, por sua vez, consegue ressurgir e retoma a vice-liderança.

E aí então, mais uma vez a prova foi palco de acidentes. Em uma briga por posições, o alemão Gunther foi empurrado no muro e poucos metros a frente, o carro de Cassidy tocou o carro de Wehrlein que capotou, provocando bandeira vermelha.

Após alguns minutos paralisada, a prova foi retomada com o português da Costa pressioanndo Evans pela primeira posição. O esforço dele, no entanto, não adiantou e a corrida terminou com a imporvável vitória de Mitch Evans.

Classificação completa do E-Prix de São Paulo:

1 - Mitch Evans

2 - Antônio Félix da Costa

3 - Taylor Barnard

4 - Sam Bird

5 - Edoardo Mortara

6 - Norman Nato

7 - Nyck De Vries

8 - Sebastien Buemi

9 - Dan TickTum

10 - Stoffel Vandoorne

11 - Maximilian Günther

12 - Zane Maloney

13 - Oliver Rowland

14 - Nick Cassidy

Pascal Wehrley, David Beckmann, Jake Dennis, Lucas Di Grassi, Jake Hughes, Nico Müller e Robin Frijns não concluíram a corrida.