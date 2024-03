João Fonseca bate Hernando Isnardi vai às quartas em Assunção

João Fonseca vibra em Assunção (Foto: Paraguay Open/Omar Rasjido







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 22:29 • Assunção (PAR)

O jovem brasileiro João Fonseca, está nas quartas de final do Challenger de Assunção, no Paraguai, após frustrar a torcida local e vencer o paraguaio Hernando Isnardi por 2 sets a 0. João aguarda por rival brasileiro.

Abrindo a programação em Assunção, o 341º do mundo, precisou de 1h16 para fechar o placar em 6/3 6/4 tendo convertido quatro aces a três de Isnardi, que cometeu as quatro duplas-faltas do jogo e venceu 78% dos pontos jogados com seu primeiro serviço.

A partida foi bastante equilibrada em termos de rendimento, com João Fonseca confirmando a maioria de seus games de zero e não enfrentando breakpoints contra. Cada parcial foi definida com uma quebra, no primeiro set a quebra foi no 4º game e o brasileiro abriu 4/1 para administrar. Já na segunda etapa, a quebra veio no game inaugural, Fonseca abriu 2/0 e administrou. Em busca de vaga na semifinal do torneio, Fonseca enfrenta Orlando Luz, que passou por Matheus Pucinelli.

Orlando, número 371 do mundo, derrotou o rival 295º colocado, por 7/5 6/1 e jogará na próxima sexta-feira, ainda sem horário definido, confronto diante do jovem de 17 anos. Orlando o derrotou no único encontro ano passado no M15 de Mogi das Cruzes (SP) por 7/5 6/2.

João Fonseca foi um dos grandes destaques do Rio Open (Foto: Divulgação/Fotojump)

O torneio de tênis na capital paraguaia é disputado no saibro e distribui US$ 82 mil em premiações e 75 pontos no ranking para o grande campeão.