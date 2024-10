O presidente do UFC, Dana White, e o ex-campeão peso-pesado Francis Ngannou continuam trocando farpas dois anos após o lutador deixar a organização. Dessa vez, o mandatário afirmou que pensou em demitir o lutador enquanto ainda representava o Ultimate Fighting Championship e foi rebatido pelo camaronês.

Ngannou deixou o UFC para acertar com a PFL. Segundo White, a saída não foi sentida pela maior organização de MMA do planeta. O empresário ainda disse que foi convencido a não demitir o camaronês depois de vê-lo sofrer duas derrotas consecutivas.

- Não perdi nada. Eu estava farto de Francis depois da (luta com Derrick Lewis). Na verdade, ele me deve dinheiro porque tivemos que assistir àquela luta com ele e 'The Black Beast'. Ele deveria me pagar por aquela luta e a todos vocês. Acredite em mim, não penso muito em Francis. (...) Fora isso, o único que está rezando pela sua queda é provavelmente a PFL, porque eles assinaram um contrato de m**** com um cara que não entrega números e vendas de ingressos ou pay-per-views - disparou em entrevista coletiva.

- Eu não gostava de Francis como pessoa. Não era um cara com quem eu queria fazer negócios. Meus caras me diziam que ele era incompreendido. Eu disse a eles que quando alguém mostra quem é, acredite nele. Não era sobre ele se tornar campeão mundial dos pesos pesados. Francis não é um cara legal - completou White.

Em entrevista ao “MMA on SiriusXM”, Ngannou rechaçou a fala de White. Segundo o camaronês, o mandatário ainda não superou a sua saída do UFC.

- Dana perdeu nessa saída e não aguenta conviver com isso. Cara, eu ganhei tudo, eu fui embora. Estamos separados há quase dois anos e o cara continua lá, ele não consegue viver sem isso e fica me perseguindo. Independentemente do que aconteceu, eu não estou nem aí para ele - disse.

Por fim, Ngannou garantiu que já fez mais dinheiro na PFL do que havia conquistado no UFC.

- Agora fiz mais dinheiro do que jamais ganhei no UFC. Eu diria que o dobro do dinheiro que eu poderia ter ganhado em toda a minha carreira no UFC se tivesse continuado lá. Mas de qualquer forma, se eu tivesse ganhado menos dinheiro, se não estou ganhando dinheiro suficiente que poderia ter ganhado no UFC, esse é um problema meu. Por que ele está tão irritado por eu não ganhar tanto dinheiro? Vamos lá cara, viva sua vida - afirmou.