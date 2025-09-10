Flamengo é dominado por time espanhol em jogo de preparação para o Mundial

Nesta quarta-feira (10), no Coliseum Burgos, em Burgos, na Espanha, o Flamengo não foi páreo para o San Pablo Burgos e foi derrotado de forma contundente por 106 a 89 no primeiro amistoso antes da viagem para a Copa Intercontinental FIBA, em Singapura.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo perde para o Burgos em jogo de preparação (Foto: SPB / Cintia Cortés)

A equipe espanhola, que já foi bicampeã do torneio, impôs seu ritmo desde o início e expôs graves falhas no sistema defensivo rubro-negro. O grande nome da partida foi o ala-armador americano Jhiwan Jackson, que comandou as ações ofensivas do Burgos e terminou como o cestinha absoluto do confronto, com 24 pontos e 4 assistências.

Pelo lado do rubro-negro, o esforço ofensivo foi distribuído, mas se mostrou insuficiente para conter o volume de jogo do adversário. Os destaques do time da casa foram Kayo Gonçalves, maior pontuador da equipe com 15 pontos, seguido por Alex Negrete, que contribuiu com 14 pontos. Os americanos Shaquille Johnson (11 pontos) e Dee Bost (10 pontos) também atingiram os dois dígitos, mas o time como um todo sentiu falta de um poder de reação nos momentos decisivos.

continua após a publicidade

➡️ Elenco do Flamengo exalta torcida antes de disputa do Intercontinental: ‘Em todo lugar’

O técnico Sergio "Oveja" Hernández se mostrou visivelmente irritado na beira da quadra. A equipe carioca permitiu que o Burgos jogasse com conforto, sem conseguir anular os pontos fortes do adversário ou forçar erros. A alta pontuação sofrida – 106 pontos – é o dado que mais chama a atenção e que certamente será o foco principal dos últimos treinos antes da estreia no Mundial.

O Flamengo fara mais um amistoso antes do Mundial. O time carioca vai enfrentar o San Sebastian Gipuzkoa, nesta sexta-feira (12), às 15h (horário de Brasília),