Prêmio Brasil Olímpico: definidos os candidatos para Melhor Atleta do Ano

Foram definidos, nesta quarta-feira (3), os oito concorrentes a Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025. Caio Bonfim (marcha atlética), Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe), no masculino; e Gabi Guimarães (vôlei), Maria Clara Pacheco (taekwondo), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Lima (boxe), no feminino, concorrem na categoria.

continua após a publicidade

➡️Brasil vence Coreia do Sul e dá passo importante no Mundial de Handebol

➡️Dicionário do skate: tudo o que você precisa saber para acompanhar o Super Crown

O anúncio dos vencedores da premiação será feito durante cerimônia na próxima quinta-feira (11), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Além da categoria Melhores do Ano, também foram escolhidos os melhores atletas de cada modalidade em 2025.

Candidatos ao prêmio de Melhor Atleta do Ano (Foto: Divulgação/ COB)

Veja os candidatos

Gabi Guimarães, voleibol

Capitã da Seleção Brasileira, Gabi foi líder em quadra na conquista da medalha de bronze no Campeonato Mundial em setembro, na Tailândia. Ela terminou a competição como a segunda maior pontuadora geral e melhor ponteira da competição. Pela VNL, a seleção ficou com o vice-campeonato, com Gabi também figurando na seleção do torneio.

continua após a publicidade

Maria Clara Pacheco, taekwondo

Em 2025, Maria Clara Pacheco foi avassaladora no taekwondo numa performance que culminou na conquista da medalha de ouro no Campeonato Mundial na categoria até 57 kg, em outubro, na China. Ela venceu a atual campeã olímpica na final e assumiu a liderança do ranking mundial e olímpico. Além do título mundial, ela também faturou o ouro no Grand Prix de Taekwondo de Muju, em agosto.

Rayssa Leal, skateboarding

Rayssa se manteve no topo do skate mundial com performances dominantes em 2025. Ela conquistou o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio, em novembro, e ainda venceu as etapas de Miami e Brasília da Street League Skateboarding (SLS). Ela ainda disputa o SLS Super Crown, nos dias 6 e 7 de dezembro, em São Paulo.

continua após a publicidade

Rebeca Lima, boxe

No Mundial de Boxe em Liverpool, na Inglaterra, Rebeca conquistou a medalha de ouro na categoria até 60kg, numa luta que mostrou muito da sua determinação. Depois sair perdendo primeiro round, ela foi firme para cima da polonesa Aneta Rygielska e ficou com o ouro na decisão dos juízes.

Caio Bonfim, marcha atlética

Em mais uma temporada histórica, Caio Bonfim segue como principal nome do atletismo brasileiro na atualidade. O auge veio no Mundial de Atletismo, com a medalha de ouro nos 20 km da marcha atlética no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, Japão e a prata nos 35 km do mesmo Mundial. No cenário nacional, sagrou-se campeão da Copa Brasil e do Troféu Brasil, assumindo a liderança do ranking mundial nos 20.000 metros.

Henrique Marques, taekwondo

Em 2025, Henrique Marques teve um desempenho excepcional no taekwondo. Conquistou uma medalha de ouro inédita no Campeonato Mundial na categoria até 80kg. O atleta brasileiro também garantiu outro título importante ao vencer o Grand Prix Challenge de Bangkok, na Tailândia. Esses resultados o levaram a alcançar a posição de número 1 do mundo em sua categoria.

Hugo Calderano, tênis de mesa

Hugo tem se mostrado consistente ao longo dos últimos anos. Em 2025, sagrou-se campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em abril, um feito inédito para o Brasil. Também conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial em Doha, no Catar, tornando-se o primeiro atleta não europeu ou asiático a chegar à final.

Yago Dora, surfe

Foi o campeão mundial da World Surf League (WSL) em 2025, seu primeiro título na carreira. Yago liderou a temporada regular e venceu as etapas de Portugal, Trestles (EUA) e a final em Cloudbreak, Fiji. A vitória histórica marcou o oitavo título do Brasil na categoria masculina nos últimos 11 anos, consolidando a Brazilian storm.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial