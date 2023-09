Gabriel Bandeira deu orgulho aos brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Nadador paralímpico foi medalhista de ouro nos 100m borboleta da categoria S14, destinada a atletas com deficiência intelectual. O paratleta ainda conquistou duas pratas no Japão. Os resultados refletiram no carinho do público, como contou em entrevista ao Lance!.