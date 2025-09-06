Nicole Cavalheiro e Kayo Sequeira, ambos de 23 anos, conquistaram os títulos mais cobiçados da competição. Nicole, sagrou-se campeã na categoria Lifestyle, voltada para os entusiastas da prática casual de exercícios, enquanto Kayo, um talento promissor, levou a melhor na categoria de atleta amador, demonstrando o potencial de uma futura estrela.

Durante 120 dias, a audiência do YouTube pôde acompanhar de perto a jornada dos 16 participantes, testemunhando a evolução de cada um em busca de seus objetivos.

Conheça os vencedores do Elite Team Show

Nicole Cavalheiro, estudante de engenharia cartográfica e natural de Porto Alegre (RS), foi premiada com um ano de suplementação, um incentivo para continuar sua jornada de evolução. A jovem atleta teve a honra de fazer parte da equipe da renomada fisiculturista Ângela Borges, uma lenda no esporte, com um currículo que inclui três títulos do Arnold Classic no Brasil (2014 a 2016), bicampeonatos overall brasileiros (2014 e 2015), o título overall estreantes em 2013 e bicampeonatos catarinenses em 2013 e 2014.

Nicole Cavalheiro vencedora do Elite Team Show (Foto: Reprodução/Instagram)

Do Rio de Janeiro, Kayo Sequeira representou com maestria a categoria de atleta amador. Sua performance lhe garantiu um contrato de patrocínio com a Max Titanium por um ano, um investimento significativo em sua carreira e um reconhecimento de seu potencial. Kayo teve como mentor o grandioso Rafael Brandão, um nome de peso no fisiculturismo mundial, com vitórias expressivas como o Romanian Pro em 2021, o bicampeonato do Arnold Classic South America (2022 e 2024) e uma impressionante presença no top 8 do Mr. Olympia em 2024.

Kayo Sequeira vencedor Elite Team Show (Foto: Reprodução/Instagram)

Um formato inovador que deixou sua marca

O "Elite Team Show" se destacou por apresentar um formato inédito, dividindo os participantes em equipes e contando com a mentoria de oito dos maiores nomes do fisiculturismo nacional: Ramon Dino, Rafael Brandão, Eduardo Corrêa, Jorlan Vieira, Fabrício Pacholok, Gabriel Zancanelli, Ângela Borges e Tenente Breno. Essa estrutura não apenas intensificou a competitividade, mas também proporcionou um aprendizado valioso para os participantes, que puderam absorver a experiência e o conhecimento de seus ídolos.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atleta Ramon Dino, uma das grandes referências do fisiculturismo brasileiro, ressaltou a importância do programa, expressando o desejo de ter tido um incentivo como esse no início de sua própria carreira.