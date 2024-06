Eliminado nas quartas, Medina mantém escrita negativa em águas brasileiras

Gabriel Medina recebe notícia da eliminação da etapa de Saquarema (Foto: Thiago Diz/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 12:11 • Saquarema (RJ)

Eliminado nas quartas de final da etapa de Saquarema da WSL (Liga Mundial de Surfe), nesta sexta-feira (28), Gabriel Medina manteve a escrita negativa em águas brasileiras. Em onze aparições pelo Circuito Mundial, o tricampeão nunca venceu uma etapa realizada no Brasil, seja no Rio de Janeiro ou em Saquarema.

Os melhores resultados de Medina aconteceram na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense, em 2013 e 2016. Nas duas ocasiões, foi terceiro colocado. Portanto, Gabriel nunca chegou à final de uma etapa brasileira da elite do surfe.

Apesar do retrospecto negativo de Gabriel Medina, o Brasil tem sido extremamente dominante em casa. Surfistas brasileiros venceram seis das últimas sete etapas do Rio Pro. Filipe Toledo foi campeão em 2022, 2019, 2018 e 2015. Adriano de Souza, já vitorioso em 2011, voltou a vencer em 2017. O atual vencedor é Yago Dora, que tem a chance de se tornar bicampeão.

Yago Dora e Italo Ferreira estão classificados para a semifinal da etapa de Saquarema de 2024. Ainda nesta sexta-feira (28), eles têm a chance de manter a hegemonia brasileira no litoral fluminense.

Gabriel Medina disputará os Jogos Olímpicos a partir do mês que vem, em Teahupo'o, no Taiti. No fim de agosto, competirá na etapa de Cloudbreak, no Fiji, em busca de uma vaga no WSL Finals, a decisão da Liga Mundial, reservada aos cinco melhores atletas da temporada.