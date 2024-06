Gabriel Medina, durante a etapa da WSL em Saquarema (Foto: Daniel Smorigo/World Surf League)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 10:53 • Saquarema (RJ) • Atualizada em 28/06/2024 - 12:16

O dia começou com altos e baixos para os brasileiros no terceiro dia da etapa da WSL em Saquarema. Ítalo Ferreira venceu o japonês Connor O'Leary na primeira bateria do dia, com um 10.03. Mas Gabriel Medina foi eliminado pelo americano Griffin Colapinto, em disputa bastante acirrada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As ondas na praia de Itaúna, em Saquarema, não estão no seu melhor dia. Na bateria de Ítalo Ferreira, por exemplo, a nota mais alta foi um 5.03, para o brasileiro. Mas o potiguar chegou a um somatório de 10.03 e garantiu a vaga na semifinal da competição.

Por outro lado, Gabriel Medina e Griffin Colapinto tiveram uma das piores baterias da competição. O tricampeão mundial da WSL não conseguiu uma onda de grande impacto ao longo da bateria. Na última onda, entretanto, Medina até teve uma boa sequência de rasgadas, mas não foi o suficiente para vencer a bateria. Com a derrota, o surfista foi eliminado e perdeu as chances de entrar no top 5 do ranking da WSL.

Gabriel Medina foi eliminado na semifinal da etapa de Saquarema da WSL (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Se o mar não estava em seus melhores dias, Yago Dora mostrou por que é o atual campeão de Saquarema. O paranaense deu show e passou por cima de John John Florence - o brasileiro terminou a bateria com 16.00 - o maior somatório do dia. Com este resultado, o Brasil tem um representante de cada lado da chave, ou seja, há possibilidade de uma final brasileira em pleno Maracanã do surfe.

No feminino, Tati Weston-Webb atropelou a surfista Brisa Hennesy, pelas quartas de final. Tati terminou a bateria com incríveis 15.77, contra um 6.43 da adversária. No entanto, Luana Silva acabou eliminada pela líder do ranking Caitlin Simmers.