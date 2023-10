Já Jucielen Romeu foi diferente. A brasileira começou com dificuldade, pois Valeria usou uma boa estratégia, a sua envergadura. No entanto, a brasileira logo encurtou a distância, passou a dominar totalmente a luta e venceu por 5 a 0 o primeiro round. No segundo, com golpes certeiros, deixou Valeria tonta e quase buscou o nocaute, vencendo com sobras por 4 a 1 e o terceiro round, foi só manter o nível para fazer mais um cinco a zero.