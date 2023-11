Pela segunda edição consecutiva, a equipe brasileira foi campeã do revezamento misto do triatlo nos Jogos Pan-Americanos. Na manhã deste sábado (4), em Santiago, no Chile, Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittoria Lopes conquistaram a medalha de ouro na modalidade que combina natação, ciclismo e corrida.