Dupla brasileira vence etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e segue líder

Neste domingo (1), as brasileiras Thamela e Vic conquistaram mais um título em etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, reforçando a liderança do ranking. Na final disputada em Ostrava, na Tchéquia, elas venceram as letãs Tina e Anastasija por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/11.

Com a vitória sobre as semifinalistas olímpicas na decisão, Thamela e Vic somam 1200 pontos no ranking e devem chegar aos 8020 pontos na próxima atualização, aumentando a distância para as americanas Cannon e Kraft, que ocupam a vice-liderança com 6160 pontos.

Dupla recém-formada

Thamela e Vic iniciaram a parceria exatamente um ano atrás, em junho de 2024, quando não conseguiram a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris com suas respectivas duplas. Ainda no ano passado, subiram ao pódio duas vezes pelo Circuito Mundial, com medalha de bronze nas etapas de Hamburgo, em agosto, e Rio de Janeiro, em novembro. Nesta temporada, a dupla foi campeã na etapa de Saquarema, em abril.

A campanha na etapa de Ostrava começou conturbada, com eliminação na estreia justamente diante de Tina e Anastasija, mas as brasileiras se recuperaram ao vencer as americanas Nuss e Brasher na repescagem. A partir daí, Thamela e Vic desbancaram irmãs Klinger, da Áustria, duas vezes, e as americanas Chaw e Sheng para chegar à final.

Campeãs olímpicas fora

Atuais campeãs olímpicas no vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia não disputaram a etapa de Ostrava do Circuito Mundial, já que Ana Patrícia ainda se recupera de lesão sofrida durante a final da etapa de Aracaju, válida pelo Circuito Brasileiro. Na ocasião, a atleta sentiu o posterior da coxa esquerda ainda no início do jogo e precisou abandonar a partida.

Duda e Ana Patrícia desfalcam o Circuito Mundial (Foto: Divulgação/ FIVB)

Segundo o fisioterapeuta de Ana Patrícia, André Venturine, em vídeo publicado ao lado da jogadora nas redes sociais, a previsão é de que ela retorne em até oito semanas. Portanto, Duda e Ana Patrícia ainda não devem disputar a etapa de Gstaad, na Suíça, próxima parada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, de 2 a 6 de julho. Atualmente, a parceria ocupa a 16ª posição no ranking.