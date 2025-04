A Aston Martin confirmou, na manhã de terça-feira (8), que Felipe Drugovich estará no carro de Fernando Alonso durante o primeiro treino livre do GP do Bahrein, que acontece neste fim de semana. O brasileiro, que vai guiar o AMR25 pela primeira vez, agradeceu a oportunidade e disse que a pista em Sakhir é uma das que gosta de guiar.

- Estou muito feliz por rodar com um carro de F1 outra vez, especialmente tão cedo na temporada. Tenho me preparado no simulador para pegar a mão do carro, e o Bahrein é uma pista que conheço bem e realmente gosto de guiar - destacou Drugovich.

Brasileiro de 24 anos está na Aston Martin desde 2022 (Foto: Divulgação/Felipe Drugovich)

Nova oportunidade

Piloto de testes e reserva da Aston Martin desde 2022, Drugovich já guiou para a equipe em outros cinco treinos livres e também na pré-temporada de 2023, quando Lance Stroll se lesionou e virou dúvida para a etapa de abertura daquele ano, no Bahrein. Além disso, Felipe também esteve no carro do time britânico na pós-temporada, realizada em Abu Dhabi em dezembro do ano passado.

Apesar de já ter realizado algumas atividades com a Aston Martin, Drugovich nunca teve a oportunidade de testar o carro na parte inicial da temporada. Por isso, o brasileiro valorizou a oportunidade de poder guiar o AMR25 logo na quarta corrida do ano, principalmente por gostar de andar no Bahrein.

- Estou empolgado em contribuir e dar à equipe os dados de que eles precisam para ter a melhor performance neste fim de semana. Obrigado à toda equipe pelo contínuo apoio - finalizou o brasileiro.

A Fórmula 1 volta de 11 a 13 de abril para o GP do Bahrein, em Sakhir, quarta etapa da temporada 2025.